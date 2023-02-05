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日職》王柏融熱身賽敲安！ 火腿大物與新同學都開轟（影音）

2023/02/05 16:41

北海道日本火腿鬥士王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕目前為日本火腿育成選手的台灣球員王柏融，今天在球隊紅白對抗賽有登場敲安，總計2打數1安打，並跑回一分。

王柏融在今年春訓自二軍出賽，今天參加位於沖繩名護舉行的紅白熱身賽，王柏融被分到白組但並未先發，他在6局替補先發外野手今川優馬的第三棒上場，面對左投松浦慶斗敲出一支右外野方向一壘安打，接著被隊友保送擠上二壘後，靠著對手的失誤回本壘得分。次局第二個打席他面對右投齊藤伸治擊出界外飛球被接殺，此役2打數1安打，跑回1分。

本場比賽最終由紅隊以6：4擊敗白隊，被分在白組的万波中正敲出一發特大號全壘打，從阪神虎轉隊至火腿的江越大賀也有全壘打演出。2021年第一指名的投手達孝太，今天代表白組先發，面對火腿主力打者，主投1局被打1支安打，投出1次四壞球失掉1分。

王柏融在休賽季與日本火腿改簽育成合約，在加盟火腿的第5個球季得力拚於7月31日前轉為支配下球員，才有望登上一軍。入選經典賽台灣隊的王柏融，預計也將會於本月16日返台報到，與其他旅日好手一同投入集訓。

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