泰國賽》直落二解決香港伍家朗 「左手重砲」林俊易勇奪冠軍

林俊易奪冠。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「左手重砲」林俊易今在超級300系列泰國大師賽男單決賽，僅用37分鐘以21：17、21：14擊退香港好手伍家朗，勇奪本季首冠，也是生涯第2座超級賽冠軍。

世界排名35、23歲的林俊易曾在2019年拿下超級300系列美國公開賽冠軍，之後持續在挑戰賽累積經驗和積分，他也曾在去年台北公開賽闖進4強。

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林俊易這次在泰國賽表現出色，一路過關斬將殺進4強，昨以直落二扳倒曾高居世界排名第2的中國名將石宇奇，打出生涯代表作，今天要挑戰生涯第2座超級300系列賽冠軍。

林俊易決賽迎戰世界排名18的香港一哥伍家朗，兩人過去沒有交手紀錄。今天開賽雙方先是互探虛實一番，伍家朗掌握節奏後一連搶下5分取得10：5大幅領先。

技術暫停後，林俊易發揮耐心，在多拍來回後趁勢製造自己的進攻機會，一連拿下5分追上，加上伍家朗該局後段失誤偏多，林俊易以21：17先馳得點。

林俊易在第2局進攻依舊強勢，取得4：1領先，不過後續幾波非受迫性失誤讓伍家朗迎頭趕上。技術暫停後，林俊易表現回穩，幾次打在邊線位置的殺球，讓伍家朗防不勝防，一舉擴大領先，最終以21：14收下勝利。

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