泰國賽》林俊易網前超狂神反應！ 美技獲BWF大讚（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「左手重砲」林俊易今天在超級300系列泰國大師賽男單冠軍戰擊敗香港好手伍家朗，奪下生涯第2座超級賽冠軍，他在第二局展現的神反應也被BWF剪輯為賽事精華，直言相當驚人。

林俊易在第二局5：4領先時，與伍家朗多拍來回，最終左半邊兩人於網前正面交鋒，林俊易先是接住伍家朗的小球後即時起身，用拍子瞬間擋住對手回球，而伍家朗反應不及，僅能向後回出一顆機會球，林俊易順勢把握住用招牌扣殺順利得分，BWF也大讚林俊易反應驚人。

請繼續往下閱讀...

該球伍家朗一開始還打算挑戰林俊易過網擊球，但主審並不領情，而在經重播後也可以發現，林俊易的球拍完全在自己的場地，是伍家朗的擊球正好被林俊易擋下，才造就如此美技誕生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法