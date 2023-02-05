軟網》千名青少年好手齊聚嘉市 地主無隊參賽球友嘆可惜

全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽日前在嘉市舉行，有球友感嘆嘉市沒球隊參賽、很可惜。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「2023年全國自由盃青少年軟式網球錦標賽」2月4日落幕，來自各縣市的上百支球隊、千餘名選手齊聚嘉義市同場競技，熱鬧非凡。球友反映說，這項賽事每年在嘉市舉行，地主嘉市卻沒有一支球隊參賽，十分可惜，呼籲市府鼓勵學校推動軟網運動、培育人才。

嘉市政府教育處長林立生回應說，體育項目繁多，學校要成立球隊須先尊重學生興趣及家長意願，強調市府重視推廣多元運動，並提供經費補助比賽，樂見成立體育社團培養學生運動習慣及興趣。

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本賽事由嘉市政府、中華民國軟式網球協會、嘉市體育會軟網委員會合辦。嘉市體育會軟網委員會主委蔡榮豐說，委員會多次向嘉市國中、小校洽詢成立軟網球隊意願，並表達可提供球拍、球具、發球機等設備及協助找教練指導，但均無學校有意願，希望市府帶頭推動嘉市軟網運動風氣，委員會將持續舉辦比賽，推行軟網運動，帶動運動產業發展。

球友、蔡姓退休老師說，本賽事在嘉市紅土網球場、港坪公園網球場及嘉市硬地網球場舉行，來自各縣市國小至大專院校球隊選手競技，比賽精彩，地主嘉市卻沒有一支球隊參賽，讓球友有失落感，希望嘉市政府予以重視，鼓勵學校善加運用市區網球場推廣軟網運動

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