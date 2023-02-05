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中職》胡金龍有望簽2年複數約 笑說「跟『爺爺』學習」

2023/02/05 19:55

胡金龍。（資料照，統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕去年以1年約加盟統一獅的胡金龍，今天表示和球隊的新合約已談得差不多，只剩下細節，還透露有機會是一紙複數年合約；這也代表胡金龍至少能在中職場上戰到40歲，他也笑說：「我們也是在『爺爺』（指高國慶）學習。」

胡金龍在經歷約1年半的職棒空窗期後，去年以月薪18萬加盟獅隊，結果重返戰場就繳出單季出賽90場83安打40打點、打擊率3成09成績。對於胡金龍的好表現，獅隊也不吝於給予鼓勵，據悉目前提出的複數年合約條件，首年月薪超過30萬，第2年則依表現而增減。

對於今年目標，胡金龍不改幽默個性笑說：「都這個年紀了，現在沒有目標，贏就好啦！」他也正色指出，其實現在的重點在傳承，「希望給年輕球員更多建議，讓他們在面對事情上能省去一些過程，除了在場上比賽，在場邊也要懂得看比賽。」

對於老戰友林益全的加入，胡金龍認為對於打線一定有幫助，但目前球隊還是以中、新生代球員為主，「他們才是球隊的主力，我們就是增加板凳深度，在年輕球員累的時候，我們就上去頂替。」

胡金龍上週四度過39歲生日，他表示目前春訓第一階段是以體能為主，「可能會比較疲累一些，到這個年紀，我們也是在跟爺爺學習，40歲了該如何調整，他真的不簡單。」44歲的高國慶是中職現役最年長球員，今年繼續以球員身份再戰下去。

高國慶。（資料照，記者王藝菘攝）

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