NBA》發展聯盟場均僅4.6分 傳魏德之子將前往非洲打球

Z.魏德（左）、魏德（右）。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）的兒子Z.魏德（Zaire Wade）在傳出希望代表剛果國家隊打球後，據《ESPN》報導指出，Z.魏德將前往非洲聯賽打球。

ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導指出，Z.魏德在發展聯盟的13場比賽中繳出場均4.6分、1.9籃板的成績後因傷離隊一年後，現在將與非洲聯賽的開普敦老虎（Cape Town Tigers）簽約。

請繼續往下閱讀...

雖然Z.魏德距離自己的父親魏德還有很長一段差距，但他確實在球場上展現了一定的天賦，鹽湖城星隊教練皮維（Nathan Peavy）在受訪中提到:「Z.魏德的速度非常快，有可能是整隊中帶球最快的球員。當他進入到自己的模式時，他是最好的傳球手之一。同時當Z.魏德想防守時，他的防守會讓對手感到非常討厭。但很顯然的他需要獲得更多比賽經驗，同時身體也需要時間變得更為成熟，但他絕對有機會成長為一位好的選手。」

若最終Z.魏德能在非洲籃球聯盟打出成績，最終成功重返NBA的話，那絕對是一段佳話，但從過往眾多年輕球員的經歷來看，這絕對不是一條容易的道路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法