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T1》霍華德盛讚雲豹射手盧捷閔 三分球大賽有好表現

2023/02/05 21:17

霍華德。（T1聯盟提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕桃園永豐雲豹土洋磨合默契，攜手在台中客場射下太陽，終止T1職籃最長十連敗的悲情紀錄，前NBA巨星「魔獸」霍華德拚出21分、14籃板的「雙十演出」，賽後不忘盛讚隊友火力支援，尤其三分彈7投4中、貢獻15分的本土射手盧捷閔。

「這是一場非常棒的勝利，相信能夠激勵球隊！」經驗豐富的霍華德表示，雲豹雖然陷入漫長連敗低潮，全隊並未因此氣餒，反而更加團結，展現旺盛企圖心，「今天大家都表現很好，不只是我自己，每個人都像超人一樣厲害。我們擁有信心和能力，將繼續保持下去。」

「魔獸」特地欽點盧捷閔勇於出手，「他投進許多精彩好球，我非常替他開心。如果沒有他的外線，今天恐怕也會打的相當辛苦。」已報名三分球大賽的霍華德，透露自己準備充分，但專注球隊勝利的他，明星賽比較看好年輕隊友發揮，「如果盧捷閔延續手感，我相信他三分球大賽也會有好成績。」

對於遲來的第2勝，雲豹總教練劉嘉發說：「非常開心，2個多月來一直輸球，確實壓力沉重，但整個團隊架構和臨場信心都沒被擊垮。我們隨時準備能夠打勝仗，謝謝球員過完年專心訓練，找到最好方法來贏球。」

盧捷閔。（T1聯盟提供）

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