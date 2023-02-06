泰國賽》林俊易勇奪第二座超級賽冠軍 兩大武器獲香港一哥盛讚

林俊易成功奪下相隔4年的首座超級300系列賽冠軍。（圖片取自BWF）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「左手重砲」林俊易在昨天拿下生涯第二座超級賽冠軍，擊敗當下排名高他17名的香港一哥伍家朗，對手也在賽後稱讚他的控球與殺球很棒。

林俊易在超級300系列的泰國大師賽先是擊敗中國好手翁泓陽，接著打贏落印尼選手阿迪納塔（Christian Adinata），隨後接連拍下日本好手西本拳太與中國好手石宇奇，最終擊敗伍家朗獲得冠軍，拿下繼2019年美國公開賽後的第二座超級300系列冠軍。

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賽後林俊易在接受《BWF》訪問時談起本戰策略：「今天我的計畫是保持耐心然後試著找機會攻擊他。我很高興。我已經很久沒有拿下超級300系列的冠軍了。這是我的第二座，這對我來說非常重要。」

輸球的伍家朗受訪時表示，自己並沒有展現最好的一面，至於原因，可能是在準決賽後身體狀態下滑，無法將節奏給提升。伍家朗賽後稱讚林俊易：「我的對手網前控制能力很好而且他的殺球非常強大，我只能夠防守，因此無法做出我準備好的事情。當我領先時，我無法有很好的發揮，我讓他重新回到比賽中。」

伍家朗稱讚林俊易網前的控球以及殺球很好。（資料照，歐新社）

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