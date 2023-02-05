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T1》地主盧秀燕致贈伴手禮 魔獸回送抱枕與一個吻

2023/02/05 22:47

台中太陽今對戰桃園永豐雲豹，盧秀燕贈伴手禮給兩隊，還給魔獸合照（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「台中太陽」為台中首支在地籃球隊，今（5）日元宵節對戰桃園永豐雲豹，市長盧秀燕在運動局長李昱叡陪同下，特地帶著台中特產「太陽餅」到場為主、客隊雙方加油打氣，盧市長同時盡地主之誼，在賽後與「魔獸」互贈伴手禮表達祝福，而魔獸回贈印有自己肖像的抱枕給盧秀燕，兩人並合照，而原本就嬌小的盧秀燕站在魔獸的旁邊更顯得嬌小，魔獸還非常熱情親了盧秀燕的頭。

「台中太陽」於去年度成軍，首次參賽即勇奪聯盟首屆年度亞軍佳績，為台中職籃創下輝煌紀錄。這周在台中台體大迎接T1 LEAGUE聯盟例行賽，也是球隊第一個主場賽事週。

今（5）日元宵節對戰桃園永豐雲豹，市長盧秀燕在運動局長李昱叡陪同下，特地帶著台中特產「太陽餅」到場為主、客隊雙方加油打氣，盧市長同時盡地主之誼，在賽後與「魔獸」互贈伴手禮表達祝福，魔獸還非常熱情親了盧秀燕的頭

運動局表示，市府積極爭取國際重要體育活動到台中舉辦，近期全球棒球迷最關注的世界棒球經典賽睽違10年重返台中辦理，市府各機關全力推動籌備，歡迎國人關注經典賽，3月8日至12日一起到台中歡呼吶喊，力挺棒球。

運動局並表示，這週台中太陽迎接年後首週二連戰，兩日賽事吸引逾8,000名球迷到場力挺，同時在線最高人數合計4萬3,185人，足見台中球迷對球隊的支持與熱情，並感謝職業籃球聯盟「T1 LEAGUE」與市府合作，也感謝教練團用心指導。

運動局表示，台中太陽為台中首支在地籃球隊，於去年度成軍後，首次參賽即勇奪聯盟首屆年度亞軍佳績，為台中職籃創下輝煌紀錄；本屆賽事首開季，台中太陽單月即打出4勝2敗佳績。

運動局表示，本季台中太陽共有15場例行賽賽事於台體大體育館進行。

魔獸回贈印有自己肖像的抱枕給盧秀燕（市府提供）

魔獸非常熱情親了盧秀燕的頭。（民眾提供）

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