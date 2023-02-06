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NBA》湖人沒搶到！厄文前往獨行俠 聯手東契奇組超狂後場

2023/02/06 07:42

厄文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，先前高喊「賣我」的籃網球星厄文（Kyrie Irving）將被送往獨行俠，與東契奇（Luka Doncic）攜手合作。

厄文2019年夏天轉戰籃網，在紐約四個球季風波不斷，包括先前因拒打疫苗無法出賽、先前又捲入反猶太風波而遭禁賽，他在本季結束就將成為自由球員，據傳他因想要一張4年1.98億美元的合約未果，因此希望球隊將自己放上交易桌。

獨行俠今送出芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、汀維迪（Spencer Dinwiddie）兩位球員，以及2029年未保護首輪籤、2027、2029年的次輪籤到籃網，換來厄文及大莫里斯（Markieff Morris）。

先前傳出曾有意網羅厄文的球隊除獨行俠外，還有湖人、太陽及快艇，報導指出，籃網也跟湖人討論過可能性、甚至想進行三方交易，不過獨行俠願意提供的球員更適合現在籃網的陣容、加上有3支選秀籤，因而脫穎而出。

《ESPN》提到，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）在Nike時期與厄文有長期合作關係，主帥奇德（Jason Kidd）也相當支持這筆交易，同時當家球星東契奇亦點頭同意球隊網羅厄文。

根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）報導指出，厄文聽到要前往獨行俠後欣喜若狂，表示迫不及待要與東契奇合作，這位在布魯克林鬧得滿城風雨的明星控衛，接下來加盟獨行俠會產生什麼樣的化學效應值得關注。

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