羽球》天才少女惺惺相惜！同天生日的依瑟儂與安洗瑩共寫難得紀錄

安洗瑩(左)與依瑟儂同天生日。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕泰國一姐依瑟儂昨度過28歲生日,而2月5日這天,同時也是南韓「天才少女」安洗瑩的生日,知名羽球主播「克媽」克拉克(Gillian Clark)也列出兩人的難得紀錄。

克拉克昨發文提到,依瑟儂與安洗瑩是史上唯二能夠連續三週奪下超級賽或巡迴賽冠軍的單打選手,依瑟儂曾在2016年的印度羽球超級賽、馬來西亞羽球頂級超級賽以及新加坡羽球超級賽連三站封后,安洗瑩則在2021年連續奪下超級750印尼大師賽、超級1000印尼公開賽及年終總決賽的冠軍。

而依瑟儂隨後轉發克拉克的動態,並標記安洗瑩寫道:「祝你也祝我生日快樂。」21歲的後起之秀安洗瑩也回覆:「謝謝,祝我的偶像生日快樂。」兩大世代的天才少女展現惺惺相惜的情誼。

而同天生日的兩位好手生涯交手5次,由安洗瑩佔上風,近期取得對戰4連勝。

