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網球》扳倒世界第5名將！美國22歲黑馬勇奪生涯首冠 叩關Top50

2023/02/06 11:31

美國小將帕克斯勇奪生涯首座WTA巡迴賽冠軍，世界排名再創新高。（圖片取自WTA官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕被WTA官網評為潛力新秀之一的22歲美國小將帕克斯（Alycia Parks），於WTA250分級的法國里昂公開賽寫下個人新頁。昨日面對世界排名第5的頭號種子賈西亞（Caroline Garcia），帕克斯無懼對手主場優勢，最終以7：6（9：7）、7：5直落二封后，笑擁生涯首座巡迴賽等級冠軍。

晉級WTA巡迴賽等級決賽已寫下個人之最的帕克斯，昨日在不被外界看好的情況下扮演黑馬。其中第一盤搶七時，她先化解賈西亞的一個盤末點，再連拿三分搶下首盤；次盤帕克斯則守住四次破發危機，更用再見破發收下比賽勝利、笑納金盃。

「拿到WTA冠軍的感覺真是難以言喻。去年我還必須在ITF等級的比賽奮鬥，如今我竟然贏得WTA250分等級的冠軍，這真是難以置信。」帕克斯受訪時表示。

帕克斯去年除多於ITF賽事出賽外，靠著年底連拿兩站WTA125等級冠軍，才首度躋身全球百大高手之林。而這位美國小將昨日奪冠後，最新世界排名較上週躍升28席，來到個人新高的第51名。

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