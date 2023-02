網球》扳倒世界第5名將！美國22歲黑馬勇奪生涯首冠 叩關Top50

美國小將帕克斯勇奪生涯首座WTA巡迴賽冠軍,世界排名再創新高。(圖片取自WTA官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕被WTA官網評為潛力新秀之一的22歲美國小將帕克斯(Alycia Parks),於WTA250分級的法國里昂公開賽寫下個人新頁。昨日面對世界排名第5的頭號種子賈西亞(Caroline Garcia),帕克斯無懼對手主場優勢,最終以7:6(9:7)、7:5直落二封后,笑擁生涯首座巡迴賽等級冠軍。

晉級WTA巡迴賽等級決賽已寫下個人之最的帕克斯,昨日在不被外界看好的情況下扮演黑馬。其中第一盤搶七時,她先化解賈西亞的一個盤末點,再連拿三分搶下首盤;次盤帕克斯則守住四次破發危機,更用再見破發收下比賽勝利、笑納金盃。

