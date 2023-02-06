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中職》「我一定要進統一」 日獨盟內野手感受台式棒球熱情

2023/02/06 11:05

效力日本獨立聯盟的26歲內野手引木拓己，昨正式向統一獅報到測試。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕效力日本關西獨立聯盟的26歲內野手引木拓己，昨天正式向統一獅報到接受測試，他在受訪時表示從接到可以來台測試消息的一個月前就開始緊張，自己很珍惜這次機會，也抱著「我一定要進統一，不管是用什麼身分」的決心，希望有機會能一圓職棒夢。

引木拓己是透過關係向獅隊日籍教練玉木朋孝引薦，獲得這次的自費測試機會，他昨身穿去年所屬關西獨立聯盟06公牛隊的紅色球衣，並透過曾赴日求學、打球的獅隊內野手蔡鉦宇翻譯，表達自己的測試心情，「知道可以來測試的前一個月，我就開始緊張了，今天剛進入球場時也一樣緊張。」

抱著「我一定要進統一」的心情，引木拓己自費來台、接受統一獅測試。（記者倪婉君攝）

不過引木拓己充分感受到獅隊球員的熱情，「雖然跟大家一起練習時，還是有緊張感，但實際操作時，因為周遭的隊友都會用不同的方式鼓勵我，讓我感受到台、日棒球文化的不同。」引木表示日本棒球比較拘謹、嚴肅，台灣棒球風格比較類似美式形態，顯得很熱情。

引木在日本就讀長野大學，他表示自己在大一、大二時有點想要放棄棒球，因此一度沒有繼續接觸，但到大三時有機會和日本獨立聯盟比賽，又讓他萌生挑戰職棒的想法，「到了大四有繳交職棒志願書，想要挑戰日職，可是沒有被錄取，所以就轉到獨立聯盟發展。」

由於獅隊4名洋投已找齊，引木要通過測試的難度相當高，但他也展現自己的決心，表示現在的心態就是一定要進統一獅，沒有去其他球隊的想法，「我現在的程度別說跟日職，跟台灣職棒也是一樣，都差太多了，我還有很多東西要學，如果真的有機會進入統一獅，我會努力學習讓自己更進步，有朝一日成為讓人尊敬的職棒選手。」

獅隊二軍總教練劉育辰昨初步觀察引木的傳球臂力不錯，但他表示最快要到這個4天練習循環的最後一天，才有機會進行Live BP（實戰投打練習）」，屆時才能觀察他的打擊。

引木拓己受訪，由曾赴日就學、打球的球員蔡鉦宇幫忙翻譯。（記者倪婉君攝）

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