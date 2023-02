NBA》掰掰籃網！重磅加盟獨行俠 厄文締造史上第一人紀錄

明星後衛厄文日前高喊「賣我」,今被籃網交易至獨行俠。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕明星後衛厄文(Kyrie Irving)日前高喊「賣我」,今被籃網交易至獨行俠,如願轉隊的厄文還締造一項史上第一人紀錄。

籃網今將厄文、大莫里斯(Markieff Morris)送至獨行俠,換回芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)、汀維迪(Spencer Dinwiddie),以及2029年未保護首輪籤、2027、2029年的次輪籤。

《ESPN Stats & Info》指出,厄文成為史上第一位在單一賽季中,為一支球隊場均貢獻「25分、5籃板、5助攻」,然後卻在季中換隊的球員。

厄文本季在籃網出賽40場,場均得到27.1分、5.1籃板、5.3助攻,投籃命中率48.6%,在和布魯克林說掰掰後,厄文預計台灣時間2月9日就會迎來在獨行俠的首秀。

Kyrie Irving is the first player in NBA history to average 25 PPG, 5 RPG, and 5 APG for one team in a season and then change teams midseason. pic.twitter.com/oQgiPnY0ad