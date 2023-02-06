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NBA》掰掰籃網！重磅加盟獨行俠 厄文締造史上第一人紀錄

2023/02/06 11:50

明星後衛厄文日前高喊「賣我」，今被籃網交易至獨行俠。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕明星後衛厄文（Kyrie Irving）日前高喊「賣我」，今被籃網交易至獨行俠，如願轉隊的厄文還締造一項史上第一人紀錄。

籃網今將厄文、大莫里斯（Markieff Morris）送至獨行俠，換回芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、汀維迪（Spencer Dinwiddie），以及2029年未保護首輪籤、2027、2029年的次輪籤。

《ESPN Stats & Info》指出，厄文成為史上第一位在單一賽季中，為一支球隊場均貢獻「25分、5籃板、5助攻」，然後卻在季中換隊的球員。

厄文本季在籃網出賽40場，場均得到27.1分、5.1籃板、5.3助攻，投籃命中率48.6%，在和布魯克林說掰掰後，厄文預計台灣時間2月9日就會迎來在獨行俠的首秀。

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