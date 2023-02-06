體育署長懸缺1年半史上最長！立委呼籲修法

立委黃國書（右）、張廖萬堅（左）6日召開「新內閣全數就位，獨缺體育署長」記者會。（記者塗建榮攝）

〔記者林良昇／台北報導〕2023年將迎來世大運、亞運等重大國際運動賽事，但內閣改組後，體育署長仍懸缺，立委黃國書、張廖萬堅憂心行政奧援不足，今呼籲政府積極尋覓人才，更點出體育署長難覓有部分原因是法規問題，已提案鬆綁，讓署長可以政務任用，向外覓材。

行政院長陳建仁上任，內閣改組，黃國書、張廖萬堅今在立法院召開記者會，呼籲新內閣儘速尋覓已經懸缺1年半的體育署長人選，備戰2023年重大國際賽事。

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黃國書表示，行政院公布新內閣名單，美中不足的是體育署長還是懸缺，在2023年疫情過後，台灣面臨重大國際賽事，如女子足球世界盃、世界棒球經典賽、世大運、亞運，各界擔心若署長持續代理，是否有足夠能量應付繁雜業務，備戰能量是否充足、行政奧援是否都到位。

黃國書指出，體育署長懸缺將近1年半，史上最長，目前體育署長由教育部次長代理，但次長本身還有非常多教育部其他業務，對專職體育署的業務恐怕力有未逮，呼籲行政院、教育部能重視，才能積極備戰今年的重要賽事。

張廖萬堅則透露，新任體育署長人選，中央已經在覓才，今天下午行政院高層會跟教育部會商人選﹔但署長懸缺1年半，原因在於組改組後體育署位階變成三級，署長任用必須有文官跟校長的資格，造成署長難覓。

張廖萬堅說，他曾跟上任的體育署長談過，提到署長是「位低、權低、責任重」，造成署長會有志難伸，甚至在跨部會協調商時，也跟其他部會溝通困難。

張廖萬堅認為，體育署應升格成體育部，但行政院組織法要修改並不容易，在修改前，不分朝野，都有提出體育署組織法修正，希望放寬體育署長人選可以政務任用，廣納民間人才。

張廖萬堅指出，三級機關首長採用政務任用並非特例，現在各界關心運動產業發展，但體育署在教育部下，署長要是文官或校長，根本不懂產業，若能從民間攬才，才能跳脫文官跟教育行政人員的窠臼，期許新內閣進一步能推動體育署組織法修法。

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