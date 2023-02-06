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中職》喊出「龍眾一心」口號 味全龍今年目標闖進台灣大賽

2023/02/06 12:43

味全龍開訓，年度口號「龍眾一心」。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕味全龍隊去年上一軍第2年就打進季後賽，首輪不敵中信兄弟，結束驚奇賽季。今年，味全龍隊春訓開訓儀式上，創辦人魏應充和總教練葉君璋都喊出打進台灣大賽的目標，今年龍隊年度主題口號則是「龍眾一心」，目標一致直指台灣大賽。

龍隊今天開訓典禮上也安排歡迎新成員，新任二軍總教練張家浩、新任外籍投手教練賈西和前樂天桃猿、富邦悍將投手王躍霖，都安排穿上新的龍隊球衣。

張家浩說，加入味全算是圓了自己學生時代人生夢想清單其中一筆，今年的目標則是一起拚總冠軍。如願和弟弟王維中同隊的王躍霖則說，今年是「勝負的一年」，對於味全給予的機會感到感謝，希望今年投出更好成績回饋球隊。

龍隊今年隊長仍由內野手吳東融續任，他喊出守備率9成8的個人目標，也希望率隊打進台灣大賽。

洋將方面，龍隊前3位洋將名額都選擇和原有戰力續約，已確定和伍鐸、布里悍與鋼龍續約。領隊丁仲緯透露，第4位洋將有2到3位人選，其中1人有韓職經驗，另1人則是前中職選手。

味全年度口號「龍眾一心」。（記者林正堃攝）

味全歡迎新教練張家浩與賈西。（記者林正堃攝）

王躍霖（左）與弟弟王維中。（記者林正堃攝）

龍隊今年隊長仍由內野手吳東融續任。（記者林正堃攝）

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