獨家》體育署長人選有譜？國體大管院院長鄭世忠呼聲高

體育署長人選有譜？國體大管院院長鄭世忠傳出被鎖定為新任體育署長人選。（取自國體大官網）

〔記者林曉雲／台北報導〕懸缺523天的體育署長人選終於有譜？國立體育大學管理學院院長鄭世忠傳出接任體育署長的可能性高，據悉，政院高層下午將邀教育部長潘文忠、國立體育大學校長邱炳坤協商新任體育署長人選，如鄭世忠順利出線，現年47歲將成為最年輕的體育署長。

鄭世忠是英國諾丁漢大學（Uni. of Nottingham）醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，曾任國體大總務長、中華奧林匹克委員會副秘書長，目前則是中華民國足球協會秘書長，在台灣體育深耕多年，擁有豐富國際體育事務經驗且與地方關係良好。

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2021年8月初東京奧運國手包機前往日本參賽，發生選手搭乘經濟艙、官員搭乘商務艙，引發經濟艙風波，當時體育署長張少熙在第一時間扛起責任公開道歉和請辭，9月初奧運結束後下台，由負責督導體育署的教育部次長林騰蛟代理體育署長迄今。

了解內情人士指出，教育部原本鎖定資歷完整的國體大校長邱炳坤，但邱才在去年8月續任校長，邱以第2任校長任期未滿1年而婉拒出任體育署長。

另有體育群組傳出，去年11月初，行政院副院長鄭文燦擔任足協理事長，曾宣布由國體大教授鄭世忠出任秘書長，隨著鄭文燦入閣擔任政院副院長，鄭世忠也被看好是接任體育署長人選之一。

立委黃國書和張廖萬堅今早開記者會，關注體育署長懸缺一年半，認為主要原因可能是現行法規對體育署署長人選條件設立的門檻過高，他們已提出體育署組織法修法草案，希望透過資格鬆綁，協助尋覓適合的體育署署長人才，呼籲法規鬆綁及人才尋覓應同步進行，以確保政府能卯足全力，成為台灣體育好手堅強的後盾。

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