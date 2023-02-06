羽球》證實收到前教練律師信 李梓嘉首度回應風波

李梓嘉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞一哥李梓嘉去年11月與印尼籍教練陳甲寅分道揚鑣，後續傳出陳甲寅因不滿提前被解約，準備採取法律行動，李梓嘉團隊今證實此事。

陳甲寅去年初離開大馬國家隊加入李梓嘉團隊，11月雙方宣布結束合作關係，李梓嘉一方表示是「友好分手」，未料後續卻傳出陳甲寅不滿2024年才到期的合約被提前終止、可能對李梓嘉提告的消息。

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《新海峽時報》報導，李梓嘉的姐姐兼經紀人李梓瑜證實，團隊已經收到前教練陳甲寅的律師信，「不過我不清楚是否是要提起告訴，為了不讓事態更加嚴重，將全部交由律師處理。」

而李梓嘉為了備戰亞洲羽球混合團體賽，近日參與大馬隊集訓，在接受《星洲日報》等媒體訪問時也首度針對風波做出回應，李梓嘉再度表明雙方是和平結束關係，因此當傳出前教練可能提告的消息時，自己也十分吃驚。

李梓嘉表示，姐姐並沒有讓自己知道太多細節，他也因為事件進入法律程序、不會與教練聯繫，而更換教練的決定現在已經無法改變，現在就是全部交給律師處理、希望事件趕快落幕，他也並未透露合約是否2024年才到期。

李梓嘉開季表現不佳，又陷入上述風波，被問及是否受到影響時，李梓嘉無奈表示，自己也是人、難免會失望，「這是一個挑戰、一個過程。」

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