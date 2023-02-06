NBA》魔術、灰狼衝突判罰出爐 班巴遭禁賽4場、罰851萬

魔術、灰狼日前爆發衝突，場面一度混亂。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前灰狼、魔術之戰，雙方於第三節末爆發肢體衝突，包含灰狼小瑞佛斯（Austin Rivers）、魔術班巴（Mohamed Bamba）與蘇格斯（Jalen Suggs）等人在內，共5人被驅逐出場。而聯盟也於隔日宣布，班巴將被禁賽4場、小瑞佛斯3場最為嚴重；至於蘇格斯則因助長衝突發生，同樣面臨1場禁賽。

該場比賽第三節倒數1分32秒時，坐在板凳席上的班巴與佛爾茲（Markelle Fultz）疑似對三分球失手的小瑞佛斯念念有詞，導致後者怒火中燒，引爆後續衝突。

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灰狼小瑞佛斯。（資料照，美聯社）

魔術球員班巴。（資料照，法新社）

事發後，班巴及小瑞佛斯還將戰場擴展至社群網站上，而被NBA官方認定兩人升高爭端。因此，班巴禁賽4場外，還處以28萬4138美元（約台幣851萬元）罰款；至於小瑞佛斯則處3場禁賽，也將損失6萬多美元；蘇格斯則被罰4萬7740美元。

此外，該場比賽同樣被驅逐出場的兩位灰狼成員麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、T.普林斯（Taurean Prince），前者雖逃過禁賽懲罰，但必須支付2萬美元，而聯盟則未對T.普林斯做出任何判罰。

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