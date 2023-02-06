網球》費德爾退出討論行列？提姆：最多大滿貫的人就是GOAT

喬科維奇（左）與納達爾同時坐擁22座大滿貫冠軍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕網壇「GOAT（史上最偉大球員）」之爭在三巨頭中的納達爾（Rafael Nadal）與喬科維奇（Novak Djokovic）仍在奮戰之際、恐怕難有定論，奧地利好手提姆（Dominic Thiem）近日也發表看法。

提姆曾在2020年美網封王，不過後來表現受到傷勢影響一落千丈，他近日接受《Punto de Break》訪問時，聊到喬帥在2023年澳網的表現，表示自己一點都不驚訝。

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提姆表示，喬科維奇雖已35歲，但無論體能或心態都還很年輕，看起來就像25歲一樣，「我們必須老實說，他就是最棒的球員，所以他奪冠我一點都不驚訝。」

提姆。（資料照，美聯社）

提姆曾在2020年澳網決賽與喬科維奇鏖戰至第五盤才落敗，是少數能在澳網決賽帶給「墨爾本之王」威脅的例子，他回憶該役表示，當時無論體能或技術上都已繳出最頂尖的表現，「即便如此，我還是輸給他，我無法再表現得更好了，也說明一切。」

喬科維奇今年帶傷封王，生涯22座大滿貫追平納達爾，也再度引發「GOAT」的討論，對此提姆也表示，應該要以大滿貫冠軍數來衡量誰是「GOAT」，「這是一年中最重要的四場賽事，其他比賽當然也很重要、但不能相提並論，大滿貫就是決定一切的關鍵，所以我認為GOAT應該是拿下最多大滿貫的人。」

若依照提姆的理論，生涯20座大滿貫的「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）已經退出「GOAT」討論，不過他在接受《Dnevnik Nova TV》的訪問時也大讚費爸是「最有影響力的球員」，「無論納達爾與喬科維奇最後拿了多少冠軍，（費德爾）都還是有一個特別的光環，他將網球提升到另一個層次、每個人都從中受益。」

費德爾。（資料照，美聯社）

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