經典賽》台灣隊正選30人出爐 割愛5將名單看這

世界棒球經典賽事台灣隊名單公布。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕經典賽台灣隊今天舉行成軍記者會，也正式公布最終30人名單，包括吳哲源、林凱威、林安可、岳東華、戴培峰等5人遭到割愛。

台灣隊教練團昨已針對30人名單開會討論，總教練林岳平指出參加集訓的選手狀況都不錯，唯一考量是角色的功能與重疊性，在捕手和內野手各淘汰1位，投手和外野部分則淘汰1至2位。結果名單公布後，投手部分淘汰2位，包括中信兄弟吳哲源和味全龍林凱威。

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台灣隊30人名單如下：

投手14人

鄧愷威（美職巨人）、宋家豪（日職樂天）、呂彥青（中信兄弟）、李振昌（中信兄弟）、王維中（味全龍）、陳冠偉（味全龍）、胡智為（統一獅）、黃子鵬（樂天桃猿）、陳禹勳（樂天桃猿）、陳冠宇（樂天桃猿）、曾仁和（樂天桃猿）、曾峻岳（富邦悍將）、江少慶（富邦悍將）、陳仕朋（富邦悍將）

捕手3人

林岱安（統一獅）、吉力吉撈・鞏冠（味全龍）、高宇杰（中信兄弟）

內野手8人

張育成（自由球員）、吳念庭（日職西武）、鄭宗哲（美職海盜）、江坤宇（中信兄弟）、王威晨（中信兄弟）、林立（樂天桃猿）、范國宸（富邦悍將）、林子偉（自由球員）

外野手5人

王柏融（日職火腿）、郭天信（味全龍）、成晉（樂天桃猿）、陳晨威（樂天桃猿）、陳傑憲（統一獅）

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