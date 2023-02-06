跆拳道》黃映瑄富吉拉跆拳道公開賽奪銀 台灣隊共摘4銀4銅

黃映瑄。（查爾斯運動行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕跆拳道新星黃映瑄昨在2023年富吉拉跆拳道公開賽女子46公斤級，踢下一面銀牌，今年首場國際賽繳出佳績，讓黃映瑄開心地說：「打得很享受！期許自己達成更多目標。」

18歲的黃映瑄，去年首場個成人賽事就是強度最高的世錦賽，沒有任何世界積分的她技驚四座，過程中更擊退當時的世界第一好手，最終收穫銅牌，展現初生之犢不畏虎精神。

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黃映瑄目前就讀國體大一年級，年後剛進入國家運動訓練中心，她坦言還有很多進步的空間，「這次的比賽緊接在過年後，所以在準備上要更多的努力，也要趕快把過年期間增加的體重降下來，國際賽經驗還沒有很多所以也不太有把握，比賽前還是有點小緊張。」

正處國手新人階段的黃映瑄，認為目前感受到成績的壓力，幾次國際賽的洗禮後有更加穩定下來，而且這次賽事有達到設定目標，每一場比賽都很投入並打得享受且開心，「這次比賽我覺得心情上有比較輕鬆，應該是之前有打世錦賽的經驗，我很期待今年的每一場比賽。」

黃映瑄提到，目前跟國際選手比賽下來發現自己力量不足，回國後會繼續加強調整，雖然這次未拿第一名但已經盡力沒有遺憾，自許下次一定會更好。同時她透露，回國後將到台中移地訓練，比完世大運選拔後再飛美國、加拿大、荷蘭參加公開賽，持續抱著期待之心面對所有比賽。

本次賽事台灣隊陸續傳來捷報，黃映瑄、徐晧祐、蘇柏亞、張芮恩勇奪銀牌，李孟恩、莊天羽、吳庭綺、潘韵慈分別摘下銅牌，台灣隊合計拿下4銀4銅。

台灣隊選手共摘下4銀4銅。（查爾斯運動行銷提供）

台灣隊選手。（查爾斯運動行銷提供）

黃映瑄。（查爾斯運動行銷提供）

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