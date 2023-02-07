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MiLB》費城人農場「隱玉」！ 李灝宇有望衝擊百大新秀

2023/02/07 07:01

李灝宇。（圖片擷取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕費城人20歲台灣小將李灝宇在上個賽季的亮眼表現使他評價大漲，昨日《The Athletic》釋出的費城人農場排名當中就將李灝宇排在第四，更認為他是農場系統中的隱玉，若可以順利在高階1A複製上季表現，將能躋身百大新秀榜單之中。

農場專家勞爾（Keith Law）把李灝宇排在費城人農場第4名的位置，僅次於兩名百大農場投手培因特（Andrew Painter）、艾柏（Mick Abel），以及外野手羅哈斯（Johan Rojas）之後。

勞爾寫道，李灝宇在2021年以57萬美元被從台灣簽下，而他也在第一個完整的職業賽季讓許多人眼睛為之一亮，球探們對他天生的擊球手感與本壘板紀律讚不絕口。5呎10吋的李灝宇身材相當強壯，在19歲的賽季打出.284/.386/.438的打擊三圍，主要都待在低階1A。李灝宇曾守過游擊、二壘與三壘，但大部分的球探報告都認為二壘會是他未來的歸屬。

在文末勞爾也將李灝宇評選為費城人農場系統中的隱玉（Sleeper），他指出李灝宇現在已經是125名左右的新秀，且如果他在藍爪隊（費城人高階1A）的完整年能夠繳出與去年類似的成績，那麼他將會躋身百大新秀榜單。

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