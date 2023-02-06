經典賽》為國家效力的夢被摧毀 崔志萬坦言遭「深深傷害」

崔志萬。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟海盜隊一壘手崔志萬在今天確定無法參加3月舉行的世界棒球經典賽，他本人也在聲明中坦言，自己的夢想被摧毀。

韓職在今天宣布，海盜以醫療上的理由，指出崔志萬在11月時於右手肘動刀移除骨頭的碎塊，反對他參加WBC經典賽，官方也審核通過後告志韓國棒球委員會（KBO），最終KBO也只能將崔志萬移出30人名單，改由SSG登陸者外野手崔知訓遞補。

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崔志萬透過經紀公司發表聲明，「我最近已經健康到能夠進行實戰打擊練習了。我真的非常失望而且心裡受到很深的傷害，因為我正在為本月中的國家隊集訓與WBC首輪做準備。」崔志萬表示，自己對於能夠在1月時被選進國家隊感到非常高興，同時補充道：「無論何種運動，我想每個運動員的夢想都是穿上佩戴著國家旗幟在胸前的球衣並代表國家。」、「或許是因為我有著這樣的期待，所以才會對這項決定感到極為震驚。」

「儘管我為國家打球的夢想，被違反我自身意願的情況給摧毀，但如果將來有機會的話，我絕對想再去實現這個夢想。我相信我將來只要能健康地留在大聯盟，我會有機會能夠為國家做出貢獻。」崔志萬說道，而他也表示自己將會在遠方為南韓加油。「這不會是趟輕鬆的旅途，但我有信心我們會打出精彩的比賽。」

去年11月崔志萬被效力4年半的光芒交易到海盜，換取小聯盟投手哈特曼（Jack Hartman），崔志萬在上個賽季為光芒出賽113場，敲出11轟，打擊率2成33。生涯崔志萬在大聯盟7年共敲出61轟，打擊率2成39。

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