NBA》厄文沒來湖人很失望 詹皇接受專訪吐露心聲

詹姆斯坦言厄文沒來湖人很失望。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人有意交易來明星控衛厄文（Kyrie Irving），但卻遭獨行俠攔胡。「詹皇」詹姆斯（LeBron James）受訪時坦言非常失望，但已經幫注意力轉移至球場。

湖人積極想要交易來厄文，美媒報導指出，湖人提出魏斯布魯克（Russell Westbrook）加上兩支首輪籤的包裹給籃網，不過籃網並不滿意，表明還需要加上里維斯（Austin Reaves）、克里斯蒂（Max Christie）兩位年輕球員以及選秀籤互換權。不過籃網最後選擇獨行俠的提案，換來汀維迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和1個2029年首輪和2個次輪選秀權。

請繼續往下閱讀...

「說不失望是不可能的，」詹姆斯接受《ESPN》專訪時談到厄文被交易至獨行俠時坦言，沒有得到這樣的頂尖球員很可惜，因為他們曾經並肩作戰過，有很好的化學效應，可以幫助球隊奪冠，不過如今已經釋懷，必須將注意力轉往球場。

距離交易截止日還剩4天，湖人網羅厄文以失敗作收，是否還會再進行補強，詹姆斯對此表示，無論球隊做出怎樣的決定，他都會持續帶領球隊前進，努力爭取季後賽門票。

此外，厄文交易案結果出爐後，詹姆斯在推特寫下「或許是我（Maybe It’s Me）」，外界揣測是否跟厄文有關。詹姆斯對此回應道「這一切都是關於我的責任，我一直在挑戰自己，最大的敵人是自己。每一天都在想自己該怎麼做才能更好？還能為球隊做些什麼呢？想要幫助所有人，不管是在球場上或生活上，所以一直都是我在跟自己說話，從而讓自己舒服一點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法