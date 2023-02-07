晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》厄文沒來湖人很失望 詹皇接受專訪吐露心聲

2023/02/07 08:03

詹姆斯坦言厄文沒來湖人很失望。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人有意交易來明星控衛厄文（Kyrie Irving），但卻遭獨行俠攔胡。「詹皇」詹姆斯（LeBron James）受訪時坦言非常失望，但已經幫注意力轉移至球場。

湖人積極想要交易來厄文，美媒報導指出，湖人提出魏斯布魯克（Russell Westbrook）加上兩支首輪籤的包裹給籃網，不過籃網並不滿意，表明還需要加上里維斯（Austin Reaves）、克里斯蒂（Max Christie）兩位年輕球員以及選秀籤互換權。不過籃網最後選擇獨行俠的提案，換來汀維迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和1個2029年首輪和2個次輪選秀權。

「說不失望是不可能的，」詹姆斯接受《ESPN》專訪時談到厄文被交易至獨行俠時坦言，沒有得到這樣的頂尖球員很可惜，因為他們曾經並肩作戰過，有很好的化學效應，可以幫助球隊奪冠，不過如今已經釋懷，必須將注意力轉往球場。

距離交易截止日還剩4天，湖人網羅厄文以失敗作收，是否還會再進行補強，詹姆斯對此表示，無論球隊做出怎樣的決定，他都會持續帶領球隊前進，努力爭取季後賽門票。

此外，厄文交易案結果出爐後，詹姆斯在推特寫下「或許是我（Maybe It’s Me）」，外界揣測是否跟厄文有關。詹姆斯對此回應道「這一切都是關於我的責任，我一直在挑戰自己，最大的敵人是自己。每一天都在想自己該怎麼做才能更好？還能為球隊做些什麼呢？想要幫助所有人，不管是在球場上或生活上，所以一直都是我在跟自己說話，從而讓自己舒服一點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。