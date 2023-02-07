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經典賽》台灣利多！義大利隊多人退出 大都會63轟外野手也不打

2023/02/07 08:27

大都會外野手尼莫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽開打在即，與台灣同組的義大利陸續傳出有大聯盟好手不打的消息，大聯盟官網記者Anthony DiComo今天指出，大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo）不會參加本屆經典賽。

義大利本屆經典賽被分在A組，與台灣、古巴、荷蘭和巴拿馬同組，義大利隊本屆請來名人堂成員皮耶薩（Mike Piazza）執掌兵符，徵召13位大聯盟現役球員出賽，有望成為本屆大黑馬。但近日卻傳出太空人強打曼西尼（Trey Mancini）、藍鳥終結者羅馬諾（Jordan Romano）和金鶯左投瓦士比（Nick Vespi），陸續表態不打。

以8年1.62億美元（約新台幣48億）續留大都會的29歲外野手尼莫，日前被傳出有意為義大利打經典賽，但大聯盟官網記者Anthony DiComo今天指出，他曾在2017年為國效力過，今年不會參加經典賽。

尼莫在2011年選秀首輪第13順位被大都會選中，2016年開始大聯盟生涯，至今已效力大都會隊長達7個賽季，生涯累積63轟、530安和213打點，OPS為.827。去年出賽151場，繳出16轟、64分打點和2成74的成績單，7支三壘安打高居國聯最多。

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