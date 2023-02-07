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NBA》籃網尋求三方交易告吹 厄文轉隊改披2號戰袍、首秀對戰快艇

2023/02/07 09:56

厄文。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠和籃網的交易案正式通過，明星控衛厄文（Kyrie Irving）將降臨達拉斯，與「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）聯手，而他將穿回「2」號戰袍，轉隊首秀將在台灣時間9日於客場對戰快艇。

厄文日前提出交易申請，籃網決定把他和大莫里斯（Markieff Morris）打包送到獨行俠，換回之前曾待過籃網的汀維迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及3枚選秀籤。籃網與獨行俠的交易案在今天正式通過，不過在這之前，曾傳出籃網有意尋找其他球隊達成三方交易，想將汀維迪交易至暴龍換來范維利特（Fred VanVleet），同時也向暴龍詢價「龍王」西亞卡姆（Pascal Siakam），但最後仍不了了之。

厄文來到獨行俠後，背號將從11改為2號，這是他在老東家騎士隊時所穿的背號，轉隊首秀預計在2月9日客場對戰快艇的比賽，但屆時東契奇能否上場還是未知數，因為他目前因右腳跟挫傷高掛免戰牌，今天對戰爵士的比賽就沒有上場。

厄文本季場均可以繳出27.1分、5.1籃板、5.3助攻，成為史上首位場均至少20分、5籃板、5助攻，卻在季中轉隊的球員，與東契奇的後場明星組合能否助獨行俠躍升為爭冠勁旅，備受外界期待。

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