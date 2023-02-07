網球》前法網冠軍阿布達比奏捷 WTA封她為「阿聯女王」

歐絲塔潘珂。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2017年法網冠軍歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）昨日於WTA500分級的阿布達比公開賽首輪，強碰2022年澳網亞軍柯林絲（Danielle Collins） ，幾經波折後以7：5、1：6、7：5的懸殊比數勝出，並贏得對戰2連勝。

歐絲塔潘珂首盤一度先被破發，但於3：5落後時連拿4局，逆轉搶下首盤；次盤則由柯林絲連奪前4局，使得戰線延長至決勝第3盤。

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歐絲塔潘珂雖於決勝盤率先破發，但又面臨柯林絲頑強抵抗，前者反倒一度面臨局數4：5無路可退的情況。不過這位前法網冠軍再次展現侵略性，倒趕3局（12分）的情況下，更只讓柯林絲拿下3分。

連同雙方5年前的首度交手，歐絲塔潘珂兩次對戰都成為最後贏家，賽後她也不吝給予對手讚賞，並說道：「柯林絲是位出色的選手，對上她的比賽總是非常艱難，尤其直到我們賽後握手前都不算正式結束。這場比賽我有幾局表現不佳，但我仍堅持到底、贏得勝利。我認為這種賽事能讓我建立信心。」

歐絲塔潘珂最近一座冠軍，為去年WTA1000分級的杜拜錦標賽。包含昨日這勝在內，歐絲塔潘珂已於阿拉伯聯合大公國這塊土地上贏得跨季6連勝。有鑑於此，WTA官方甚至封她為「阿聯女王」。

Queen of the UAE



2022 Dubai champion @JelenaOstapenk8 holds off Collins 7-5 1-6 7-5 in Abu Dhabi.#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/DAWpjvwSSy — wta （@WTA） February 6, 2023

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