網球》前法網冠軍阿布達比奏捷 WTA封她為「阿聯女王」

歐絲塔潘珂。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕2017年法網冠軍歐絲塔潘珂(Jelena Ostapenko)昨日於WTA500分級的阿布達比公開賽首輪,強碰2022年澳網亞軍柯林絲(Danielle Collins) ,幾經波折後以7:5、1:6、7:5的懸殊比數勝出,並贏得對戰2連勝。

歐絲塔潘珂首盤一度先被破發,但於3:5落後時連拿4局,逆轉搶下首盤;次盤則由柯林絲連奪前4局,使得戰線延長至決勝第3盤。

請繼續往下閱讀...

歐絲塔潘珂雖於決勝盤率先破發,但又面臨柯林絲頑強抵抗,前者反倒一度面臨局數4:5無路可退的情況。不過這位前法網冠軍再次展現侵略性,倒趕3局(12分)的情況下,更只讓柯林絲拿下3分。

連同雙方5年前的首度交手,歐絲塔潘珂兩次對戰都成為最後贏家,賽後她也不吝給予對手讚賞,並說道:「柯林絲是位出色的選手,對上她的比賽總是非常艱難,尤其直到我們賽後握手前都不算正式結束。這場比賽我有幾局表現不佳,但我仍堅持到底、贏得勝利。我認為這種賽事能讓我建立信心。」

歐絲塔潘珂最近一座冠軍,為去年WTA1000分級的杜拜錦標賽。包含昨日這勝在內,歐絲塔潘珂已於阿拉伯聯合大公國這塊土地上贏得跨季6連勝。有鑑於此,WTA官方甚至封她為「阿聯女王」。

Queen of the UAE



2022 Dubai champion @JelenaOstapenk8 holds off Collins 7-5 1-6 7-5 in Abu Dhabi.#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/DAWpjvwSSy