網球》納達爾追逐費爸的偉大紀錄僅差22週 外媒卻點評岌岌可危

費德爾、納達爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）近期飽受傷病困擾，本週的最新ATP排名，他位列世界第6，睽違1年跌出世界前5，距離追逐瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）的紀錄也岌岌可危。

根據《Tennis World USA》報導，納達爾目前在世界排名前5的累積週數為837週，是史上第2長，費德爾則為859週，是史上第1。喬科維奇則是726週名列第3。第4名是美國康納斯的705週，第5名是美國藍道的563週。

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然而受到腹肌傷勢影響，納達爾自去年溫網以來只打了13場比賽，無法贏下美網重返世界球王，澳網第二輪則因為腰傷直落二不敵世界第65的美國麥克唐納，預計這次受傷將使他缺席6到8週的巡迴賽。

納達爾在2005年5月、年僅18歲時首次進入世界前5，次年6月，19歲的他獲得法網冠軍，並在7月登上世界第2。去年5月，納達爾達成生涯在世界前5為期800週時間。

只是納達爾今年上半年要保的積分很多，包括去年的墨西哥阿卡普爾科公開賽冠軍、法網亞軍、印地安泉亞軍，外媒也期待他能趕緊從傷病中恢復，追隨費德爾的輝煌紀錄。

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