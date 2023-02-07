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MLB》有望打進季後賽？ 新賽季5大驚奇球隊 大聯盟官網點名天使

2023/02/07 10:43

大谷翔平和楚奧特。（資料照，本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕天使休賽季積極補強，希望能夠在今年打進睽違9年的季後賽。大聯盟官網今天撰文點出上季表現令人失望、本季有望迎來轉機的5支球隊，點名「健康」的天使很有機會打進季後賽。

天使上季戰績開高走低，儘管陣中擁有兩大美聯年度MVP「神鱒」楚奧特（Mike Trout）和大谷翔平，但只繳出73勝89敗的成績，連續8年無緣季後賽。天使今年季後積極補強，日前先後網羅強投安德森（Tyler Anderson）、工具人厄謝拉（Gio Urshela）、祖利（Brandon Drury）和牛棚投手艾斯特維茲（Carlos Estevez），並交易來外野手倫弗洛（Hunter Renfroe）。

大聯盟官網專欄作家Will Leitch今天撰文分析上季表現令人失望、本季有望迎來轉機的5支球隊，天使就在名單之內，他認為天使近幾年的先發輪值一年比一年還要好，今年由安德森和大谷翔平所領銜的可能是表現最穩定的，而傷病是天使的一大痛楚，不過球團季後補強提升了戰力深度，，如果楚奧特、大谷翔平和倫登（Anthony Rendon）能夠健康出賽的話，天使很有機會打進季後賽。

除了天使隊以外，Will Leitch認為小熊、響尾蛇、馬林魚和雙城都有機會在新賽季繳出比去年還要更好的成績。

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