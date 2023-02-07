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NBA》我們不要厄文了！籃網小將轟47分創生涯最佳 超狂紀錄與詹皇齊名

2023/02/07 12:56

C.湯瑪斯近兩場合計拿下91分，成為NBA史上第4位達成這項壯舉的21歲以下球員。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕厄文（Kyrie Irving）被交易至獨行俠後，籃網21歲小將C.湯瑪斯（Cam Thomas）把握機會表現，日前對戰巫師才攻下生涯新高的44分，而今天面對快艇再創新猷，單場轟下47分，可惜無法幫助籃網獲勝，終場以116：124不敵快艇。

厄文日前表態希望球隊在大限前將自己交易出去，隨即以「右小腿痠痛」高掛免戰牌，再加上杜蘭特（Kevin Durant）持續因膝蓋傷勢缺陣，B.西蒙斯（Ben Simmons）也因傷缺陣，籃網連續兩場比賽群龍無首。

籃網21歲小將C.湯瑪斯出賽時間大增，他也把握住機會，前役對戰巫師豪取44分助隊取勝，今天對戰快艇再度攻下生涯單場最高的47分，雖然一度在第四節率隊打出14：0的攻勢，以107：99反超，但快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）挺身而出逆轉戰局，籃網最後6分鐘只拿下9分，反觀對手灌進25分揚長而去，快艇終場以124：116贏球，收下2連勝。

C.湯瑪斯。（今日美國）

C.湯瑪斯今天飆進7顆三分球寫下生涯單場最多，近兩場合計拿下91分，成為NBA史上第4位達成這項壯舉的21歲以下球員，前3位分別是詹姆斯（LeBron James）、布克（Devin Booker）和名人堂球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson），也是自詹姆斯之後史上第2年輕達成這項紀錄的。

快艇今天6人得分上雙，P.喬治（Paul George）攻下全隊最高的29分，另有2抄截，雷納德有24分、6助攻，祖巴克（Ivica Zubac）有19分、12籃板和3抄截，曼恩（Terance Mann）則有12分、9籃板。

籃網薩姆納（Edmond Sumner）挹注全隊次高的23分，外帶5籃板，克拉克頓（Nicolas Claxton）有15分、16籃板和3阻攻，歐尼爾（Royce O'Neale）投進5顆三分球貢獻15分。

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