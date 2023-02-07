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NBA》卓蒙德百分百命中率奪雙十 公牛賞馬刺9連敗

2023/02/07 13:54

公牛替補中鋒卓蒙德（右）今日繳出賽季新高的21分，並貢獻15籃板，助隊以128：104擊敗馬刺。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今日於主場迎戰近期連敗不止的馬刺，靠著先發中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）與替補上陣的卓蒙德（Andre Drummond）聯手在籃下逞威，其中後者9次出手全數命中、進帳本季新高的21分，並抓下15籃板。終場公牛便以128：104輕取對手，並賞給馬刺近期9連敗。

公牛目前排行東部第9，面對西部第14的馬刺未能及早擴大領先，雙方一路糾纏至第三節末段仍戰成平手。不過主隊靠著德羅森（DeMar DeRozan）該節最後一分鐘連拿5分，延續到第四節再打出一波15：3的攻勢，才得以奠定勝基。

此役公牛先發5人得分皆達雙位數、全隊共7人得分上雙，除卓蒙德連3場繳出雙十數據外，伍切維奇也貢獻22分、12籃板。另一得分主力後衛拉文（Zach LaVine）同樣有20分的演出，至於德羅森則進帳19分，並傳出5次助攻。

公牛獲勝後，奪下近期3連勝，追平本季最長連勝紀錄。而他們目前戰績26勝27負，距離五成勝率僅差一勝。他們明日將作客西部第2的灰熊，除了試圖延長連勝之旅，也將尋求重返五成勝率的契機。

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