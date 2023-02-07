NBA》K湯下三分雨飆42分寫史上第一紀錄 勇士大勝雷霆奪2連勝

K湯下三分雨飆42分寫史上第一紀錄。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因左膝傷勢高掛免戰牌，將缺陣1個月。「浪花兄弟」之一的K.湯普森（Klay Thompson）今天挺身而出，飆進本季個人最多的12顆三分球，轟下本季單場新高的42分，率領勇士以141：114大勝雷霆，近期收下2連勝。

K.湯普森今天三分手感十分火燙，上半場就砍進9顆三分球豪取27分，幫助勇士半場取得60：53領先，而勇士第三節打出19：7的攻勢，一波帶走勝利，最多領先達25分，勇士全場狂轟26顆三分球，終場以141：114擊敗雷霆，賞給對手近4戰的第3敗。

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K湯飆進本季個人最多的12顆三分球，轟下本季單場新高的42分。（美聯社）

K.湯普森今天投籃命中率神準，22投15中，16顆三分球投進12顆，寫下個人近5年最佳，轟下本季個人最高的42分，而他全場0罰球，也成為自2021年J.穆雷（Jamal Murray）之後的首位締造這項紀錄的球員，而K.湯普森3度締造單場至少40分0罰球的比賽，也是史上第一人。

勇士除了K.湯普森有亮眼表現外，波爾（Jordan Poole）頂上柯瑞空缺，貢獻21分、12助攻，A.威金斯（Andrew Wiggins）挹注18分，迪文森佐（Donte Divincenzo）替補貢獻14分、7助攻；雷霆以吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的20分最佳，A.魏金斯（Aaron Wiggins）有19分、2抄截，曼恩（Tre Mann）替補則拿到18分。

K湯下三分雨飆42分寫史上第一紀錄。（美聯社）

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