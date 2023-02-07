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網球》他曾世界排名高居第8 終於奪半年來巡迴賽首勝

2023/02/07 14:54

傷癒復出的索克經歷一番苦戰勝出。（圖片取自達拉斯公開賽官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕過去世界排名曾高居第8，近年因傷所苦導致排名跌出百名外的美國好手索克（Jack Sock），今日於ATP250等級的達拉斯公開賽經歷一番苦戰，花費逾3小時的時間，才以7：6（7：2）、4：6、6：4勝出，並贏得半年來ATP巡迴賽等級的首場勝利。。

索克過去半年多於挑戰賽奮鬥，目前單打排在第141位，因此本次達拉斯公開賽只得透過外卡參賽。他在今日出戰世界第74名的伊瓦舒卡（Ilya Ivashka）時，整場比賽雖僅被破發3次，但面臨多達18個破發點，且其中13個集中在決勝盤。

最終索克有驚無險地收下比賽勝利，晉級次輪。贏得此役的他表示，年初並未前往澳洲參與年度四大賽首站，而是改讓自己藉此獲得3個月調劑身心的機會。

索克同時也補充：「過去幾年我在球場上的表現相當掙扎，而能贏下這種激烈的比賽，也讓我的回歸之路更為值得。我已經迫不及待面對接下來的考驗了。」

索克下一場比賽的對手，正是去年同於第二輪碰頭的同胞好手佛里茲（Taylor Fritz），當時佛里茲以6：1、6：4擊敗索克，並將雙方對戰紀錄改寫為3勝2負。

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