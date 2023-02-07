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NBA》7.8強震重創祖國土耳其 火箭大物中鋒：無法形容的痛苦

2023/02/07 15:07

火箭土耳其籍中鋒森根。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕土耳其於當地時間6日凌晨4點17分（台灣時間今日上午9點17分）發生規模7.8強震，重創當地與鄰國敘利亞，導致許多死傷和建築物倒塌。火箭土耳其籍中鋒森根（Alperen Sengun）悲痛地表示，這樣的痛苦是無法去形容的。

土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地時間6日清晨4點17分發生芮氏規模7.8強震，震源深度僅17.9公里，為該區域百年來最大地震，隨後又發生了多次餘震，過了幾個小時後，強震震央周邊又發生規模7.5強震。據官方數據統計，土耳其與敘利亞在此次強震中合計至少4372死亡，在土耳其國內則有至少5606座建築物倒塌。

「我們所經歷的痛苦是無法形容的，」森根在推特上表示，為受災的百姓祈禱，我的心與受到地震影響的人們同在。逝去生命的人們安息吧，希望傷者能早日康復。」最後也標註了「為土耳其祈禱（PrayForTurkey）」，期盼土耳其災區早日復原，人民早日回歸正常生活。

現年20歲的森根於2002年7月25日出生於土耳其東北部的吉雷松，青少年就展現驚人的籃球天賦，曾拿下土耳其青年聯賽的MVP，更在土耳其甲級聯賽表現亮眼。2021年NBA選秀會以首輪第16順位被雷霆選中後，隨後就被交易至火箭，森根本季表現大幅進步，出賽48場，場均繳出15.4分、8.8籃板和3.5助攻，都寫下個人生涯單季最佳成績。

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