中職》「把去年當作最後機會」 猿隊林楷錡談棄打從投原因

林楷錡。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／嘉縣報導〕樂天桃猿隊今年兩人「轉行」，除了棄投從打並練游擊的萬昭清，原本外野手林楷錡去年季前就有轉當投手念頭，今年春訓在教練團首肯下正式實踐，目前和其他投手一起按表操課。

林楷錡去年因疫情而有支援一軍的機會，短暫的3場出賽、9打席1安打，生涯首安擊出內野安打，在二軍則是57場出賽、打擊率2成18。

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林楷錡坦言，去年季前就有轉投手念頭，但把去年當作最後一次機會。他說：「去年想說再給自己一次機會，萬一再打不出成績，那可能就是上天旨意。也因為去年還是打不好，想說利用自己臂力的優勢，或許轉換當投手能有機會。」

林楷錡。（記者林正堃攝）

林楷錡父親林琨瑋是下勾投手，但林楷錡是正投姿勢，他笑說父親的投球動作太難，沒有打算學，倒是現在正式轉任投手，跟父親多了點可以討論的事。

就讀南英商工和桃園國立體大時期，林楷錡都是外野手，他透露，上回當投手實戰是國中時期，高中和大學本也一度有想當投手，但父親認為當野手受傷機率較小，而現在自己下定決心想拚看看朝投手發展。林楷錡也說，和今年轉任打者的萬昭清偶爾會討論，「我們偶爾會討論一下彼此以前的訓練狀況之類的。」

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