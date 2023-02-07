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少棒》立德盃4強出爐 地主隊金潭國小逆轉進4強

2023/02/07 17:16

高雄地主隊金潭國小今逆轉進4強。（圖教育局提供）

〔記者方志賢／高雄報導〕立德盃全國少棒錦標賽今8強賽，高雄金潭國小4局下一分全壘打打平比數， 5局下靠著安打逆轉勝，終場以4比3打敗北市福林國小，與桃園龜山國小、韓國仁川南洞少棒隊、北市東園國小晉級明4強戰，並對上實力堅強的韓國仁川南洞少棒隊。

高雄忠孝國小、金潭國小與桃園龜山國小、仁善國小、北市福林國小、東園國小、台中力行國小與韓國仁川南洞少棒隊今在立德棒球場展開8強戰；地主隊2隊晉級，但忠孝國小以4比17輸給韓國仁川南洞少棒隊，失去晉級4強機會。

晉級4強戰的高雄金潭國小對上北市福林國小，前4局仍以1分之差落後的金潭國小，4局下後攻的李郡逸適時轟出1分全壘打，與福林國小打成3比3平手。之後5局下吳亦安4壞球獲得保送開啟勝績，靠著自己盗向2壘，以及隊員安打火力支援回到本壘得到1分，終場金潭國小就以4比3逆轉勝，成為代表高雄唯一晉級4強的地主隊。

教練徐宏根說，金潭國小今年年初在台韓國際少棒賽打出第2名佳績，今對上福林國小時球員調度準確，才能在堅持最後以1分逆轉勝，相信明天對決韓國仁川南洞少棒隊也能打出好成績。

高雄市「第十一屆立德盃全國少棒錦標賽」經過5天激戰，今4強產生，明天上午8時4強賽後，由2隊勝隊進行冠軍戰。

立德盃全國少棒錦標賽今展開8強戰，高雄金潭國小5局下靠著安打逆轉勝。（圖教育局提供）

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