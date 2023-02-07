中職》台鋼將進行十場熱身賽 包括出戰台灣隊和荷蘭

台鋼雄鷹將於2月中開始進行10場熱身賽。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕已經在1月27日開訓的台鋼雄鷹，將於2月中開始進行10場熱身賽，包括出戰經典賽台灣隊和荷蘭隊。

台鋼春訓熱身賽首場比賽2月17日登場，作客嘉義市球場和台灣隊交手，之後回到澄清湖棒球場，分別出戰樂天桃猿、韓職培證英雄二軍、中信兄弟、，之後到斗六棒球場參加經典賽官辦熱身賽，對戰荷蘭隊，自辦賽最後3戰都在澄清湖，出對戰統一7-ELEVEn獅、中信兄弟、樂天桃猿。

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台鋼雄鷹春訓練習賽賽程如下：

2/17（五）14：00 台鋼雄鷹VS.台灣隊@嘉義市

2/19（日）13：00 樂天桃猿VS.台鋼雄鷹@澄清湖

2/28（二）13：00 韓職培證英雄二軍VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/3 （五）13：00 韓職培證英雄二軍VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/4 （六）13：00 中信兄弟VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/5 （日）13：00 韓職培證英雄二軍VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/6 （一）15：00 荷蘭VS.台鋼雄鷹@斗六

3/8 （三）13：00 統一7-ELEVEn獅VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/11（六）13：00 中信兄弟VS.台鋼雄鷹@澄清湖

3/12（日）13：00 樂天桃猿VS.台鋼雄鷹@澄清湖

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