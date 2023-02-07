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自由車》台南市將重建自由車場 爭取中央挹注逾2億經費

2023/02/07 19:28

台南市立自由車場現況太過老舊已不敷使用，體育局長陳良乾（左3）、立委林俊憲（右3）等人今天現勘並就重建方向交換意見。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府顧及自由車選手的訓練安全，過去積極爭取前瞻計畫2.0經費逾2億元，盼中央能重視自由車場，獲得各界支持。體育局長陳良乾今天代表市長黃偉哲，與立委林俊憲、教育部體育署主秘呂宏進、台南市體育總會自由車委員會代表等人現勘，並就重建方向交換意見。

陳良乾表示，黃偉哲市長十分重視體育活動發展，強調沒有好的場地，就沒辦法訓練出好的選手，他代表市長感謝各界關心，一同為爭取體育建設經費而努力；期盼儘速爭取到改建預算，才能提供更專業的運動場館給選手與民眾。

台南市立自由車場現況太過老舊，已不敷使用。（台南市政府提供）

林俊憲表示，台南市立自由車場太過老舊，以修膳方式已不符需求，重建勢在必行，但改建重建經費非常龐大，加上原物料和工資持續上漲，他期盼體育署大力支持，為台南的自由車選手爭取到一個符合國際規範的場地。

呂宏進說明，雖然重建需要比較多經費，但是比起修繕，更能一勞永逸；也建議場內賽道依國際規格250公尺來重建，與國際接軌，更加有利。

體育局表示，市立自由車場拆除工程所需經費約新台幣2億57萬元，內容包括新建250公尺自由車練習場、周邊措施的裝修、環境的植栽綠化、跑道及座位區的改建等等，也將納入體育署提出的樹木移植計畫，希望相關工程能於補助經費到位後儘快執行；體育署也承諾將給予南市府體育局給予全力支持和協助。

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