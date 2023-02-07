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日職》不認輸！選擇簽育成約不回台灣 王柏融透露關鍵主因

2023/02/07 20:08

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕旅日好手「大王」王柏融今年以育成球員身分留在日本火腿，得拿出加倍的努力才能力拚轉為支配下球員，王柏融也透露他選擇留在日職的關鍵。

上季是王柏融旅日第4年，但一軍出賽機會不多，僅打了15場比賽，32打數敲2安，吞下12次三振，打擊率僅0.063，表現低迷，休賽季改簽育成合約留在火腿，日媒推估他的年薪只剩1500萬日圓（約338萬台幣）。

成為育成球員的王柏融，本季要力拚在7月31日前轉為支配下球員，才有機會在一軍出賽，王柏融選擇走上一條艱辛的道路，展現不認輸的態度。

據《中央社》報導，日職太平洋聯盟今舉行台灣線上媒體日，王柏融受訪時談到續留日職的關鍵，因為「留在這就有機會」，大王說道：「最近期的首要目標就是成為支配下球員，成為支配下球員後，再放眼更大的目標。」

王柏融也透露過去幾年成績不佳的主因，「主要差在對戰經驗，在日本與相同投手對戰次數少，相對不熟悉，加上自己找不到好的方向，可能越打越糟、越想越多，現在有找到好的方向，也在慢慢熟悉，接下來就是透過比賽嘗試。」

王柏融也感謝台灣球迷的加油打氣，「除了感謝還是感謝，謝謝球迷們的看重，也謝謝他們的指教，讓我可以快速成長，快速消化不好的想法。」

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