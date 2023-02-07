NBA》送走西蒙斯迎西亞卡姆？ 傳籃網盯上「新龍王」

西亞卡姆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網前日將球星厄文（Kyrie Irving）打包送往獨行俠後，補強腳步尚未停歇，根據消息指出，籃網有意向暴龍換來「新龍王」西亞卡姆（Pascal Siakam），與杜蘭特（Kevin Durant）共組最強鋒線。

《Hoops Hype》記者斯科托（Michael Scotto）表示，籃網有意換來西亞卡姆，而暴龍則對籃網小將克拉克頓（Nicolas Claxton）有興趣。事實上，暴龍上季就傳出有意丟出首輪籤換來克拉克頓。

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斯科托的報導內更指出，兩支球隊目前已有一些潛在交易對象在討論，其中就包括B.西蒙斯（Ben Simmons）。值得一提的是，籃網早前在厄文的交易內希望找到其他球隊達成三方交易，第三支球隊據傳就是暴龍，但最後仍未能取得共識。

籃網在交易走厄文及大莫里斯（Markieff Morris）後，換回芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、汀維迪（Spencer Dinwiddie）兩位球員，以及多個選秀籤，現在籃網陣中仍有一群不錯的綠葉球員，如果他們在交易截止日前持續透過補強，加上杜蘭特傷癒歸隊後，籃網仍大有可為。

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