〔體育中心/綜合報導〕勇士神射手K.湯普森(Klay Thompson)今日投瘋了,全場狂飆12顆三分彈轟下42分,率領球隊痛宰雷霆,美媒指出,這是K.湯普森生涯第8度單場命中至少10記外線,結果竟然還看不到柯瑞(Stephen Curry)的車尾燈。

柯瑞此役因傷缺陣,K.湯普森代班一哥殺紅眼,三分球16投12中、命中率高達75%,得到全場最高42分,幫助勇士以141:114血洗雷霆。

美媒《StatMuse》表示,這是K.湯普森生涯第8度單場投進至少10顆三分球,排名史上第二多,紀錄保持人是柯瑞的22次,K.湯普森還不及他的一半,「浪花兄弟」的驚人神射也讓網友讚嘆:「這是有史以來最偉大的兩位射手。」

