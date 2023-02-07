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跆拳道》為4月全中運備戰 全國中等學校錦標賽8日台中登場

2023/02/07 21:18

去年全國中等學校跆拳道錦標賽對戰激烈。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽」本月8至12日將於國立台灣體育運動大學體育館登場，共有近2000人報名，各校高手雲集，已被視為4月全國中等學校運動會跆拳道賽的暖身指標。

去年疫情趨緩解封後，「110學年度全國中等學校跆拳道錦標賽」10月於新竹縣立體育場恢復舉辦，各地選手積極參與，場面相當熱鬧，今年依往例恢復至2月展開，同樣吸引國、高中男女菁英投入，並全面開放觀戰，民眾只要配合防疫措施就可進場為台灣新生代加油。本屆2月8日進行品勢項目；2月9至10日國中組對打；2月11至12日高中組對打。輸人不輸陣，身為地主的台中市，運動局近年積極栽培在地年輕學生選手，希望透過這次全中錦賽事，以戰養戰強化基層跆拳道實力。

去年復賽的全中錦賽事，當時許多現役少年和青少年國手，以及全中運得獎名將角逐，最終桃園市仁和國中以4金3銀2銅包辦國男、女團體雙料冠軍，桃園市平鎮高中以7金4銀橫掃高男、女團體金盃，歷經4個月備戰，明起各校對抗勢必更加激烈。

去年全國中等學校跆拳道錦標賽品勢項目。（大會提供）

去年全國中等學校跆拳道錦標賽10月復賽。（大會提供）

　

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