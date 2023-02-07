PLG》桑尼離場無礙！盧峻翔砍25分 領航猿本季打攻城獅沒輸過

盧峻翔。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿這季對新竹攻城獅打得相當得心應手，今天前往新竹踢館，即便桑尼在第2節被驅逐出場，但本土射手盧峻翔挺身而出，他砍下全隊最高25分，終場以106：92擊敗攻城獅，取得本季對戰6戰全勝紀錄。

領航猿本季對上攻城獅取得5勝0負的優勢，今天踢館新竹，盼能延續連勝紀錄。攻城獅方面近期飽受傷病所擾，高國豪、田浩都因傷高掛免戰牌，助教陳則語登錄救援。另外，今天攻城獅洋將也有調整，由特壞搭配近況火燙的班尼特。

請繼續往下閱讀...

桑尼。（PLG提供）

領航猿首節靠著雙洋將桑尼、艾爾斯發揮取得7分領先，而第2節還剩4分鐘時兩隊打出火氣，艾爾斯在籃下卡位時疑似推了蕭順議，雙方有些言語交換，艾爾斯因此吞下違反運動道德犯規。

不過，事後兩隊板凳都有後續動作，各吞一次技術犯規，而原本在板凳席卻走到場上的領航猿洋將桑尼，裁判引用了「鬥毆條例」取消他的比賽資格，這令桑尼相當不滿，離場前還踹了場邊球車；另外同樣衝上場的攻城獅技術顧問陳志忠也被判離場。

桑尼離場後一度衝擊猿隊士氣，攻城獅班尼特、蕭順議輪流搶分，半場打完取得1分領先。

艾爾斯。（PLG提供）

易籃後，艾爾斯陷入犯規麻煩，輪到射手盧峻翔挺身而出，單節獨砍10分，加上猿隊全隊命中6顆三分球，一舉將領先擴大到雙位數，奠定勝基。

領航猿盧峻翔投進5顆三分球，砍下全隊最高25分，桑尼13分次之；攻城獅班尼特進帳22分、9籃板，蕭順議14分次之。

盧峻翔。（PLG提供）

蕭順議。（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法