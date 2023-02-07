NBA》想像普通人一樣去星巴克！ 盛名所累的詹皇這麼說

詹姆斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人紅是非多！飽受盛名所累的詹姆斯（LeBron James）坦承，雖然身為NBA超級巨星，私底下仍希望能像普通人一樣生活，而非不論到哪裡都被各界高度關注，毫無隱私可言。

「我不想說它變得太過了，但有時候希望我能做些正常的事情。」身為NBA現役傳奇，甚至被許多球迷認為是有史以來最好的籃球員之一，38歲的詹姆斯告訴美媒《紐約時報》，自己並非在「抱怨」，但他的名氣確實會變得「具有挑戰性」，「我希望能到外面。我想走進一家電影院坐下，然後去販賣部買爆米花。我想像普通人一樣去遊樂園。我希望有時能去逛Target（美國大型百貨連鎖店），走進星巴克，像普通人一樣把我的名字印在咖啡杯上。」

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詹姆斯已是NBA史上唯一「3萬分、1萬籃板、1萬助攻」達標的球員，生涯總得分來到38352分，還差36分就超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），即將登基聯盟史上得分王，但他並非第一個直言遭遇挑戰和壓力的職業運動員，包括網球女將「日本小威」大坂直美、美國體操天后拜爾絲 （Simone Biles） 等成名巨星，都因心理健康問題暫停出賽。

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