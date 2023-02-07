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PLG》桑尼在兩隊衝突時散步上場也算鬥毆？ 聯盟解釋了

2023/02/07 22:19

桑尼跟裁判抗議。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今和新竹攻城獅一戰，第2節時雙方打出火氣，兩隊還在爭執並等待裁判判決階段，原本在板凳的領航猿洋將桑尼緩緩走上場，卻被裁判引用「鬥毆條例」取消他的比賽資格，引發網友熱議，還戲稱這是「散步鬥毆」，對此聯盟緊急發出判例說明。

第2節還剩4分鐘時兩隊打出火氣，艾爾斯在籃下卡位時疑似推了蕭順議，雙方有些言語交換，艾爾斯的犯規也被升級成違反運動精神犯規。

不過，事後兩隊板凳都有後續動作，各吞一次技術犯規，而原本在板凳席卻走到場上的桑尼，裁判引用了「鬥毆條例」取消他的比賽資格，同樣跑上場的攻城獅技術顧問陳志忠也被判離場，判決引發熱議。

聯盟稍早進行說明，由於桑尼和陳志忠在裁判認定可能導致鬥毆的情況下，離開球隊席區進入球場內，因此宣判雙方取消比賽資格。不過，兩人是被「取消比賽資格」並非奪權，所以下一場不會被禁賽。

【 PLG規則解釋、特殊判例說明 】

G058領航猿vs攻城獅比賽中，第二節剩餘4分00秒時，領航猿#13桑尼及攻城獅技術顧問陳志忠從板凳離席到場上。

裁判判決說明：

裁判在認定可能導致鬥毆的情況下，領航猿#13桑尼與攻城獅技術顧問陳志忠因離開球隊席區進入球場內，宣判雙方取消比賽資格。記教練名下技術犯規乙次（B2），雙方罰則抵銷。宣判領航猿#4艾爾斯對#11蕭順議犯規，升級為違反運動精神犯規，由被犯規的攻城獅#11蕭順議執行違反運動精神犯規的兩次罰球，並由攻城獅於前場發球線發界外球恢復比賽。

因此：

1. 根據規則39.2.1在鬥毆或任何可能導致鬥毆的情況下，替補員、喪失比賽權利的球員與球隊有關人員若離開球隊席區， 均應被取消比賽資格。

2. 雙方球隊席區球員及相關人員取消比賽資格罰則抵銷。

3. 由被犯規的攻城獅#11蕭順議罰球兩次，並由由攻城獅於前場發球線發界外球恢復比賽。

4. 此判例為球隊席區球員及相關人員的取消比賽資格，不是奪權犯規。

＊附註：此判例為取消比賽資格，非奪權犯規因此不需禁賽。

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