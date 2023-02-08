經典賽》2013WBC台灣差一顆好球擊敗日本！ 吳念庭難忘這場「惡夢」

2013年WBC台日大戰留下許多「經典」場面。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊前天公布30人正選名單，旅日好手吳念庭名列其中，昨日接受日媒採訪時，吳念庭透露最難忘的經典賽畫面，就是2013年的台日大戰。

吳念庭目前正在參加西武獅春訓，被分配在一軍組，預計16日向台灣隊報到，昨日接受《東京體育》採訪時，吳念庭直呼真的很高興能進入30人名單，「去年林岳平總教練對我說，希望我守一壘或三壘，我希望在這個守位上為國家隊做出貢獻。」

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台灣隊預賽分在A組，同組對手有古巴、義大利、荷蘭、巴拿馬，若晉級八強複賽，有機會碰上日本隊，吳念庭表示：「日本這次的陣容很豪華，大谷翔平、達比修有等球星都是在電視上看過的選手，我一直希望能和他們交手。」

對於過往經典賽最深刻的印象，吳念庭說道：「讓我印象最深刻的是，台灣在9上只差一顆好球就能擊敗日本，結果被井端先生打出了中外野關鍵追平安，那個場面至今都還記得。」

2013年WBC台日大戰留下許多「經典」場面，當時8局打完台灣隊仍以3：2領先，9局上2出局輪到井端弘和打擊，終結者陳鴻文投出第1球，一壘跑者鳥谷敬大膽盜上二壘，之後井端弘和打出追平安，雙方進入延長賽，10上中田翔擊出高飛犧牲打拿下超前分，最終台灣就以3：4惜敗日本，《東京體育》也表示，這場比賽的結果對台灣來說是場「惡夢」。

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