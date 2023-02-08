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經典賽》前U23日本MVP加入中國！ 日媒警戒：毛骨悚然的存在

2023/02/08 07:39

真砂勇介。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《西日本體育》爆料，首屆U23冠軍隊MVP，前軟銀好手真砂勇介將加入世界棒球經典賽中國隊，預計首戰就會與日本正面對決。

在京都出生的真砂勇介因為父親具有中國國籍，將會代表中國首次出征世界棒球經典賽，而日媒也預測擁有豐富資歷的他將會擔任中國隊的中心棒次。

真砂勇介曾在2016年的U23世界盃代表日本第四棒，9場出賽打擊率3成87，敲出4發全壘打，一共打回14分打點，不僅幫助日本奪冠，也成為該屆賽會的MVP。

真砂勇介在2012年選秀會上被軟銀以第四指名選進，儘管曾被認為具有很高的潛力，甚至被稱為右打的柳田（悠岐），但真砂在2017年才登上一軍，一共在日職累積6年資歷，180場出賽打擊率2成19，僅有3轟進帳，去年被軟銀戰力外後加盟社會人球隊。

日本此次預賽與中國、南韓、澳洲、捷克同被分在B組，兩隊將會在首戰正面交鋒。日媒《日刊體育》撰文直言，真砂勇介加入中國將成為「令人毛骨悚然的存在」。因為儘管兩隊上次交手是在2017年，當時日本以7：1大勝，從實力上來看中國應處在下風，但由於首場比賽選手可能都還有緊張感，且對中國情報也少，因此需要更加謹慎。而在擁有10年日本職棒資歷的真砂勇介加入中國後，日本武士隊的選手情報更有被暴露的危險。

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