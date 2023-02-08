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NBA》厄文稱自己在籃網不受尊重 「沒人談論我的職業道德」

2023/02/08 08:06

厄文今天正式加盟獨行俠，並與隊友一同練球。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠在今天正式舉行球星厄文（Kyrie Irving）的加盟記者會，然而在記者會上厄文便直接砲轟老東家籃網，直言自己在那邊「不受尊重」。

厄文在交易大限前拋出「賣我」震撼彈，而獨行俠也在不久後出手，送出汀維迪（Spencer Dinwiddie）與芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）加上2029年未保護首輪籤、2027、2029年的次輪籤給籃網，換來厄文及大莫里斯（Markieff Morris）。

今天厄文在獨行俠記者會上談起老東家道：「我只知道我想要到一個會稱讚我的地方，而不只是被容忍或者不會讓我感受到不被尊重的方式...當我在布魯克林的時候，我感覺他們很不尊重我的才華。我訓練地相當認真，卻沒有人談論我的職業道德。每個人都在談論我場下所做的事情。我只是想要改變這些說法，寫我自己的故事然後持續在健身房做好準備。而現在我在達拉斯，會專注在我所能掌控的事情上。」

而在該發言後，記者提問厄文是如何不被尊重，他表示或許另一天可以真正地談論這些細節，並表示他並不是那種會真的把名字說出來，或者在背後找媒體洩漏消息的人。「我一直是名觀眾，看著人們所說有關我的事情做後落到我的肩膀上...我只知道我需要健康的界限，特別是在這個娛樂產業裡。」

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