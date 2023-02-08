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NBA》湖人持續兜售魏少 鎖定爵士、暴龍明星控衛為潛在目標

2023/02/08 09:31

魏斯布魯克（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離NBA交易大限只剩下兩天，湖人追求厄文（Kyrie Irving）以失敗作收，不過球團仍積極兜售以魏斯布魯克（Russell Westbrook）為主要包裹的交易案，美媒報導指出，湖人與爵士和暴龍都有接觸。

據《ESPN》記者麥可馬洪（Tim MacMahon）報導指出，湖人目前與爵士正在討論一筆交易，打算用魏斯布魯克為首的交易包裹，換取爵士主力控衛康利（Mike Conley）和得分砍將畢斯利（Malik Beasley）等人，若是湖人願意送出2027、2027首輪選秀籤的話，可能會再索要板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）或防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。

此外，湖人也有意與暴龍交易，《雅虎體育》記者費歇爾（Jake Fischer）指出，湖人是阿努諾比（OG Anunoby）眾多追求者之一，明星控衛范維利特（Fred VanVleet）獲得湖人和快艇的高度關注，兩隊都是新東家強力候補，射手特倫特（Gary Trent Jr.）也在紫金軍團補強的目標清單之內。

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